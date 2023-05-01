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Depremde hayatını kaybedenler Esenyurt’ta anıldı

01.05.2023 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Esenyurt’ta konser verdi.

Konseri izlemeye gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı, depremzedelere ise birlik ve beraberlik mesajları vererek destek oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler Esenyurt’ta anıldı. Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği Antakya Medeniyetler Korosu Dayanışma konserinde şarkılar bu kez depremde yaşama veda eden Hataylılar için söylendi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yılmaz Özfırat şefliğinde başlayan konserde söylenen şarkılar, dinleyicilere duygusal anlar yaşattı.

“KADİM DOSTLUKLARLA BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ”

Depremde hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü verilen konserde paylaşan Başkan Bozkurt, “Bizlere yaşattığınız bu duygular için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizler dünyanın en güzel ülkesinin evlatlarıyız. Bu sadece coğrafi güzelliklerden ibaret değil, kadim dostluklarla birbirimize bağlıyız. Ben Hatay depreminde bunu bir kez daha gördüm. Belki depremden birkaç saat önce ayrışmış görünen insanlar, depremde dayanışma içerisine girdi. Bizim bu depremden birçok ders çıkarmamız lazım. Bu Ülkenin insanları birbirlerine kadim duygularla bağlıdır. Bizleri hiç kimse ayıramaz onu gördük. Türkiye bölünmez bir bütündür. Bu bütünlüğü muhafaza etmekte bizim görevimizdir. Hepimiz el ele verirsek bu bütünlüğü sağlarız” dedi.

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