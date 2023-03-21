Depremde hayatını kaybedenler için Trakya'da hatıra ormanları oluşturuldu

Edirne Valiliğince, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla Lalapaşa ilçesi Hacıdanışment köyü yakınlarındaki merada "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" fidan dikim etkinliği düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Vali Vekili Sıdkı Zehin, yaptığı konuşmada, dünyanın akciğerleri ormanları koruma ve geliştirme konusunda herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ormanların bütün insanlığın ortak değeri olduğunu belirten Zehin, "Bu bağlamda üstün görev bilinciyle hareket eden orman idaremizin değerli mensuplarına yapmış oldukları hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy da Orman Genel Müdürlüğünün 81 ilde depremde hayatını kaybedenler anısına hatıra ormanı oluşturduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından 1 hektarlık alanda karaçam, fıstık çamı, badem ve batı ladini türlerinden 1000 fidan dikildi. Katılımcılara da 250 karaçam fidanı dağıtıldı.

Etkinliğe, Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, İl Jandarma Komutanı Albay Suat Dönmez, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, CHP İl Başkanı Samet Kahraman, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ

Tekirdağ'da da Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına fidan dikildi.

Avşar Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Vali Aziz Yıldırım, alanda 30 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade etti.

Geçen sene 250 bin fidanın dikildiğini anımsatan Yıldırım, Cumhuriyet'in 100. yılında 500 bin fidanı toprakla buluşturmak istediklerini kaydetti.

Kırklareli'nde ise Demircihalil köyündeki alanda 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Programa Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, Başsavcı Hazım Aslancı, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

