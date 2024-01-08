YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Depremde kaybolan polisi arıyor

Depremde kaybolan polisi arıyor

08.01.2024 09:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde eniştesi polis memuru Mustafa İlhan’ı arayan yeğeni yardım istiyor.

Kahramanmaraş merkezli ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerde 50 bin vatandaş hayatını kaybetti. Polis memuru Mustafa İlhan da ailesiyle beraber depreme Ebrar Sitesi Z Blok 4’üncü katta yakalandı. Eşi ve çocuğu vefat eden polisten 11 aydır haber alınamıyor.

Polis memuru eniştesinin 11 aydır bulunamadığını söyleyen yeğeni Mustafa Deveci, “Biz deprem sonrası üçüncü günü geldik bu alana uğraştık, çabaladık, eşini ve çocuğunu çıkartıp defnettik. Eniştemiz o gün bu gündür hala iz yok. Her yere başvurduk DNA örnekleri verdik” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asrın felaketinde 11 ay geride kalırken, yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırmaya devam ediyorAsrın felaketinde 11 ay geride kalırken, yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırmaya devam ediyor
Gezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılarGezinti yaptıkları Ferhat dağında atık topladılar
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa’da meşalelerle karşılandıBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, Bursa’da meşalelerle karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 8 Ocak Pazartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:41
Öğle
12:44
İkindi
15:15
Akşam
17:37
Yatsı
18:58

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Pazartesi

Serhat eczanesi
Goksun
Ekinözü eczanesi
Ekinozu
Poyraz eczanesi
Dulkadiroglu
Atlas eczanesi
Afsin
Kazanci eczanesi
Dulkadiroglu
Merkez eczanesi
Cagliyancerit
Çöçelli eczanesi
Pazarcik
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.