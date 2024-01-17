Depremde kızını kaybeden tiyatrocu Orhan Aydın CHP'nin adayı Lütfü Savaş'a ateş püskürdü: 'Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar...'

CHP yönetimi, 31 Mart yerel seçimleri için mevcut çok sayıda başkanla yola devam kararı aldı. Bu isimler arasında bulunan en dikkat çekici isimse Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu. Savaş'ın adaylığını destekleyenlerde oldu, eleştirenlerde.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 büyüklüğündeki deprem onlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Kimi annesini, kimi evladını, kimi babasını, kimi eşini, kimi ise yakınlarını kaybetmişti. Geriye büyük bir acı ve yıkım kalmıştı.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Orhan Aydın'ın kızı ve eski eşi de depremin etkilediği illerden olan Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Hatay'da depremde kızını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, Halk TV'de katıldığı bir programda Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay'da başkan adayı gösterilmesine tepki gösterdi.

SERT İFADELER KULLANDI

Ünlü sanatçı, Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesiyle ilgili şunları ifade etti:

"CHP belediyesi ve il yönetimi depremde ayağa kalkmayı becerebilmeliydi. Ben belediye başkanı olsaydım dünyayı ayağa kaldırırdım. Ama belediye nerede, yok. Niye koordinasyonun içinde yoksunuz? Niye, çünkü sizden olmayanları düşman görmek gibi bir geleneğin içinden geliyorsunuz. 11 ay sonra belediye tarafından evlerine su faturaları gönderilen Hatay halkı mı yeniden oy verecek? Beni bağışlasınlar CHP'li dostlar, seçim tamamıyla yanlıştır. Geleceğimizi karartır. Bu ülkenin kurucu partisi olduğunu söyleyen orada belediye başkanlığı yapan beyefendi neredesin? CHP'nin tekrar bu zatı belediye başkan adayı olarak göstermesini kabul edemiyor, kabullenemiyorum."







