Haysiyet 1. bölüm 3. fragman izle! 'Başlasın artık'

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Merakla beklenen yapımın 1. bölümünden 3. fragman geldi. 8 Eylül’de ekrana gelecek dizinin tanıtımında Simay ile Mehmet’in imkânsız aşkı dikkat çekti.

Haysiyet'in 1. bölüm 3. fragmanı kısa sürüde TT oldu. Yeni dizinin fragmanına sosyal medyada; 'Bu dizi tutar', 'Başlasın artık', 'Heyecanla bekliyoruz' gibi yorumlar yapıldı.

**HAYSİYET 1. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

HAYSİYET KONUSU NE?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Haysiyet, birbirine zıt iki ailenin çatışmasını ve bu mücadelenin ortasında filizlenen imkânsız aşkı konu alıyor.

Tanıtımda Simay’ın (Merih Öztürk), “Ben Mehmet’i seviyorum” sözleri dikkat çekerken, Haluk’un (Reha Özcan) Mehmet’e (Doğukan Güngör) söylediği “Bazen aşk... Vazgeçeceğin yeri bilmektir” sözleri hikâyedeki gerilimin ipuçlarını verdi.

HAYSİYET OYUNCU KADROSU:

Dizinin oyuncu kadrosunda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Burak Çelik, Gökberk Yıldırım, Orkuncan İzan, Asır Gündoğdu, Aybüke Yılmaz, Elifcan Ongurlar, Berfin Kıymaz, Nizam Namidar, Gülçin Hatıhan, Ayça Varlıer, Ceren Kesim ve Ecem Koca yer alıyor.