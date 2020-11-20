Depremde oğlunu ve annesini yitiren genç kadın hukuki mücadele başlatacak

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda 2,5 yaşındaki oğlu Barlas Dal ile annesi Fatma Ateş'i yitiren Yağmur Gürman, evi kendisine kiralayan ev sahibi, emlakçı ve apartmanı yapan müteahhit için hukuki süreç başlatacağını bildirdi.

Bir kargo şirketinde yönetici olarak çalışan 27 yaşındaki Gürman, AA muhabirine, 1,5 yıl önce annesi ve oğluyla Emrah Apartmanı'nın birinci katına taşındıklarını söyledi.

Deprem anında işte olduğunu belirten Gürman, "Annemi telefonla aradım ama ulaşamadım. Telefonu çalıyordu. O an 'Annem ve oğlum dışarı çıkmış, telefonu evde unutmuşlardır' diye düşündüm. Hemen apartman görevlisini aradım. Apartmanın yıkıldığını söyledi. O an bayılmışım." dedi.

- "Enkazdan çıkarıldığında annemin telefonunda ninni çalıyordu"

Trafik yoğunluğu nedeniyle bir motosikletliden rica ederek yıkılmış evine ulaştığını aktaran Gürman, şunları kaydetti:

"Depremden dakikalar önce oğlum bana anneannesinin cep telefonundan video atmıştı. 'Anne seni çok seviyorum' dedi. Daha sonra görüntülü konuştuk. 2 dakika sonra annem 'Biz yatıyoruz" diye mesaj attı. Ben de 'İyi uykular' diye cevap verdim. Son konuşmamız bu oldu. Depremden bir saat sonra annemin enkazdan cep telefonu çıkarıldı. Telefonunda hala ninni çalıyordu. 3 gün boyunca enkazın başında umutla bekledim ama olmadı. Annem torununu hiç bırakmamış.