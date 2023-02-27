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Depremde ölen oğlunun fotoğrafını yanından ayırmıyor

27.02.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Özer Akkaya, gittiği her yere depremde yitirdiği 23 yaşındaki oğlunun fotoğrafını da götürüyor.

Özer Akkaya, AA muhabirine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremi, babasının evinde yaşadığını belirtti.

Depremde babasının Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinin hasar almadığını ve hemen dışarıya çıkıp kendi evinin bulunduğu Emek Apartmanı'na koştuğunu anlatan Akkaya, karısı ile 23 yaşındaki oğlunu apartmanın önünde üzerine beton parçaları düşmüş halde bulduğunu belirtti.

Küçük kızının yara almadan kurtulduğunu, karısının hastaneye kaldırıldığını belirten Akkaya, bir firmada muhasebe müdürlüğü yapan oğlunun ise vefat ettiğini dile getirdi.

Oğlunun cenazesini toprağa verdiklerini anlatan Akkaya, "Altın gibi çocuklarımız gitti. Ülkemizin başı sağ olsun. Allah hepimize sabır versin." dedi.

Evinden oğlundan kalan son hatıra olarak çerçeveli fotoğrafını aldığını aktaran Akkaya, şunları anlattı:

"Yardımlar geliyor, bunu inkar edemeyiz. Milletimiz çok duyarlı. Memleketimizi bırakmıyoruz, İskenderun'u, Hatay'ı. 10 ilimizi de seviyoruz. En büyük acı Cem… Tek oğlum gitti; niceleri gitti. Fotoğrafını bırakmıyorum her gün mezarına gidiyorum, konuşuyorum, dertleşiyorum, biliyorum yanımda, hissediyorum ama göremiyorum. Evlat acısı çok büyük bir acı... Bu acıyı yaşayan çok fazla insan var. Allah hepimize ülkece sabırlar versin. Yaşamaya çalışacağız, kenetleneceğiz ülkece bunun altından kalkmaya çalışacağız."

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