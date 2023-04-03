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Depremde yıkılan evinin enkazından geriye kalanları çocuklarıyla topluyor

03.04.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Yaşar Birişik (37), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 2 katlı evinin enkazından geride kalan eşyaları topluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen mahallelerden biri de Kurucaova oldu, mahallede birçok bina yıkıldı.

Mahallede çiftçilik yapan Yaşar Birişik, ikinci depremde 2 katlı evinin yıkılması sonrasında evinin yanına kurduğu çadırda 4 çocuğu, eşi ve annesiyle yaşıyor.

Birişik, yıkılan evinden kullanılabilecek eşyaları enkaz arasından çocuklarıyla topluyor.

DEPREMDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşar Birişik, AA muhabirine, 6 Şubat saat 04.17'deki depremde büyük korku yaşadıklarını, evden çocukları alıp dışarı çıktıklarını, sokağa baktıklarında birçok evin yıkıldığını, enkaz altında kalanların olduğunu gördüğünü söyledi.

Enkazdan komşularını kurtarabildiklerini, jandarma ekiplerinin de bir saat içerisinde kendilerine yardımcı olduğunu dile getiren Birişik, "Allah yardım etti, canımızı kurtardık. Doğanşehir Belediyesi otobüsleri geldi, çocuk, kadın ve yaşlıları spor salonuna götürdüler. O zaman yollar hep kapalıydı, bir saatte anca gidebildiler. Oraya varmalarının üzerinden 1-2 saat geçmeden bu sefer 2. deprem vurdu. Çocuklarımızı alıp mahallemize döndük." şeklinde konuştu.

Birişik, ilk depremde hasar alan evlerinin ikinci depremde tamamen yıkıldığını, evlerinin bahçesinde kurulan çadırda aralarında depremden 5 gün önce doğan bebeğinin de bulunduğu 4 çocuk, annesi ve eşiyle kaldıklarını bildirdi.

Bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğunu, çadırda bebeğinin üşümemesi için soba ve elektrikli ısıtıcı kullandıklarını, eşiyle nöbet tutuklarını dile getiren Birişik, devletin ve milletin yardımlarıyla hayata tutunduklarını belirtti.

Birişik, şunları kaydetti:

"Çok şükür hayata tutunmaya çalışıyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok. Ev yıkıldı, bir şey kalmadı. Dolapları kenara koyduk. Enkazdan kalanları topluyoruz. Odundur, kömürdür içeride yakabilecek ne varsa topluyoruz. Kendi imkanlarımızla burayı temizlemeye çalışıyoruz. İki büyükbaş hayvanım vardı, onları çıkardım koyacak yerim olmadığı için onları mecburen sattım."

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