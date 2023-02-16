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Depremden etkilenen 3 ilden Batman'a getirilen yaralıların tedavisi sürüyor

16.02.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 3 ilden getirilen yaralılar Batman'da tedavi ediliyor.

İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat, AA muhabirine, depremin ardından 800 yaralının Batman'daki hastanelere başvurduğunu söyledi.

Hastaların büyük bir kısmının Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildiğini belirten Canpolat, "800 yaralıdan büyük bir kısmı ayakta tedavi edildi. 24'ü yoğun bakım olmak üzere 40 hastamızın tedavisi devam ediyor." dedi.

Canpolat, deprem bölgesinde ilk etapta ambulans uçaklarla depremzedelerin güvenli hastanelere sevk edildiğini belirterek, Batman'da tedavi gören depremzedelerin büyük bir kısmının ya kendi imkanlarıyla geldiğini ya da yakınları tarafından hastanelere getirildiğini kaydetti.

Yaralılara hastane personeli tarafından büyük özveriyle sağlık hizmeti sunulduğunu anlatan Canpolat, "Hastalarımızla tüm personelimiz canıgönülden ilgileniyor. Her gün başhekimimizle hastalarımızı ziyaret etmeye çalışıyoruz. Yakın ilgi gösteriyoruz. Misafirimiz olarak buradalar. İnşallah en kısa sürede tedavilerini tamamlayıp hastalarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu.

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