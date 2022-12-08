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Depremden etkilenen Düzce'nin Cumayeri ilçesinde imar izni 4 kata düşürüldü

08.12.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde binaları ağır hasar alan ilçelerden Cumayeri'nde imar izninin 5 kattan 4'e düşürüldüğü bildirildi.

Cumayeri Belediyesinden yapılan açıklamada, belediyenin aylık meclis toplantısına ilçede imar izninin 5 kattan 4'e düşürülmesi konusunun gündeme getirildiği belirtildi.

Belediye Meclisinin kararı oy birliğiyle kabul ettiği aktarılan açıklamada, olası depremlere karşı önlem alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, deprem bölgesinde bulunulduğuna işaret ederek, buna karşı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Cumayeri'nin gelişen bir ilçe olduğuna değinen Koloğlu, "Yapılaşma tüm hızıyla devam ediyor. Biz de Cumayeri Belediyesi olarak Meclis üyelerimizin de desteği ile ilçemizdeki imar iznini 5 kattan 4 kata düşürme kararı aldık. Karara destek veren Meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Cumayeri'mizin yarınlarını hep birlikte inşa etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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