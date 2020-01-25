MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti

Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:30 | Son Güncelleme

Bursa’da konser vermeye hazırlanan Haluk Levent, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi öğrendikten sonra konserini iptal etti.Yaşanan büyük felaketten sonra konser yapmanın uygun olmayacağını belirten Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyeleriyle sürekli irtibat kurup, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti.

Bursa’da konser vermeye hazırlanan Haluk Levent, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi öğrendikten sonra konserini iptal etti.
Yaşanan büyük felaketten sonra konser yapmanın uygun olmayacağını belirten Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyeleriyle sürekli irtibat kurup, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti. Haluk Levent, sahne alacağı Bursa’da, Elazığ’da saat 20.55’te meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal etti. Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ’dan kötü haberler aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya’daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.
Bunun üzerine alkışlar arasında sahneden ayrılan Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyelerinden Elazığ’daki son durumla alakalı bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen Haluk Levent, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu. Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuştu. Haluk Levent, "Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Genç prodüktör Tolga Aykut müzik dünyasındaGenç prodüktör Tolga Aykut müzik dünyasında
İstanbul’da Mark Eliyahu rüzgarıİstanbul’da Mark Eliyahu rüzgarı
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'dan umutlandıran haberler geliyor...

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı!

Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

'Dekolte değil, pornografi!..'

'Dekolte değil, pornografi!..'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Buket Aydın'dan Elazığ depremi sonrası paylaşım! 'Deprem üzerinden siyaset yapanlar...'

'Deprem üzerinden siyaset yapanlar...'

Mehmet Ali Erbil vasiyetini hazırlattı mı? Onur Akay açıkladı

Vasiyetini hazırlattı mı? 'Ünlü ismi hastaneden kovmuş'

İdo Tatlıses'den Yasemin Şefkatli'ye: O güzel kirpiklerini...

Aşk dolu mesaj: O güzel kirpiklerini...

Genç prodüktör Tolga Aykut müzik dünyasında

Genç prodüktör Tolga Aykut müzik dünyasında

İstanbul’da Mark Eliyahu rüzgarı

İstanbul’da Mark Eliyahu rüzgarı

Demet Akalın Elazığ depremi için harekete geçti! 'Ben kamyonetimi tuttum'

Deprem için harekete geçti! 'Uyuyan dostların...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.