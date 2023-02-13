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Depremin 178. saatinde kurtarılan 70 yaşındaki kadın, ekiplerden su istemiş

13.02.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 178. saatinde, Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde enkaz altından sağ çıkarılan 70 yaşındaki Nuray Gürbüz'ün ekiplerden su istediği öğrenildi.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde üç katlı binanın enkazından depremin 178. saatinde Nuray Gürbüz'ü kurtaran Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amiri Fatih Kapısız, AA muhabirine, kurtarma anında yaşadıklarını anlattı.

"SON TERİMİZE KADAR ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Kapısız, vatandaşın ihbarı üzerine ekibinin gayretli çalışmasıyla öncelikle evin salonuna girdiklerini söyledi.

Salonda kimseyi bulamadıklarını aktaran Kapısız, şöyle konuştu:

"Sonrasında diğer odada çalışmamızı yaparken bir ses duyduk. Önce yüzeysel dinleme yaptık. Daha sonra bir delik açıp dinleme yaptığımızda bir ses geldiğini duyup, mutlu olduk ve sevindik. Yaptığımız işlemlerle ablamızı sağ salim çıkardık. Maalesef annesini kaybettik. O bizim üzüntümüz oldu. Ablamız önce bizden su istedi ama prosedür gereği maalesef biz su veremiyoruz. Sağlık ekipleri, UMKE geldi. Damar yolu açıp, onlar ağzını hafif ıslattılar. Çok şükür onu sağ salim gördük ya biz mutlu olduk. Başka bir şey istemiyoruz."

Kapısız, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin desteğiyle depremin ilk gününden bu yana 45 personelin 2 donanımlı arama kurtarma aracıyla görev yaptığını kaydetti.

Bölge 9 kişiyi enkazdan sağ çıkardıklarını dile getiren Kapısız, "Bu en sevindiricisi oldu. Dün de 2 tosunumuzu enkaz altından çıkardık. O da ayrı sevindiriciydi. Onlar da birer can. Bizler vatanımıza, milletimize faydalı olmak için son terimize kadar çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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deprem Hatay enkaz kurtarma

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