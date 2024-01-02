Depremin 90. saatinde enkazdan çıkarılmıştı... Derya Balta'nın yalnız bırakmadığı Hilal ayağa kalktı!

6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ili etkilemiş, depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti.

Depreme ailesiyle birlikte yaşadığı Hatay'da yakalanan Hilal, depremin 90. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

Üzerine kolon düşen ve kolu kesilen Hilal'e en büyük desteği Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi. Balta çifti, küçük kızın tüm tedavisini üstlendi.

Derya Balta güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Balta, geçirdiği operasyonların ve gördüğü fizik tedavilerin ardından Hilal'in yeniden ayağa kalktığını duyurdu.

Balta, sosyal medya hesabından duygusal bir de yazı kaleme aldı:

"Seninle ilk konuşmamda 'sen bizim kahramanımızsın' demiştim. Anlamamıştın...

324 gün.(10 ay 21 gün) Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin.

Senin için ne yazsam az...

Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok zaten.

Sen geldin işte... Ansızın... Belki de ben hep seni bekledim... Ya da melek ailen gönderdi seni bana... Kimbilir...

Melek ailenin yerini tutamayız bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var.

Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını.

Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım

Seni hep çook seveceğim... "







