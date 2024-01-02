MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Depremin 90. saatinde enkazdan çıkarılmıştı... Derya Balta'nın yalnız bırakmadığı Hilal ayağa kalktı!

Depremin 90. saatinde enkazdan çıkarılmıştı... Derya Balta'nın yalnız bırakmadığı Hilal ayağa kalktı!

02.01.2024 18:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Hilal, depremin 90. saatinde enkaz altından çıkarılmıştı. Sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran Derya Balta, Hilal'in ayağa kalktığını söyledi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ili etkilemiş, depremde binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti.

Depreme ailesiyle birlikte yaşadığı Hatay'da yakalanan Hilal, depremin 90. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

Üzerine kolon düşen ve kolu kesilen Hilal'e en büyük desteği Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi. Balta çifti, küçük kızın tüm tedavisini üstlendi.

derya balta

Derya Balta güzel haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Balta, geçirdiği operasyonların ve gördüğü fizik tedavilerin ardından Hilal'in yeniden ayağa kalktığını duyurdu.

derya balta8

Balta, sosyal medya hesabından duygusal bir de yazı kaleme aldı:

"Seninle ilk konuşmamda 'sen bizim kahramanımızsın' demiştim. Anlamamıştın...
324 gün.(10 ay 21 gün) Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin.
Senin için ne yazsam az...
Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok zaten.
Sen geldin işte... Ansızın... Belki de ben hep seni bekledim... Ya da melek ailen gönderdi seni bana... Kimbilir...
Melek ailenin yerini tutamayız bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var.
Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını.
Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım
Seni hep çook seveceğim... "

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı!Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı anlattı!
Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Eteğini sıyırıp verdiği pozla olay oldu!Dünyanın en seksi kadını seçilmişti! Eteğini sıyırıp verdiği pozla olay oldu!
Korkutan fotoğraf: Ünlü oyuncu 2024'e tatsız başladı!Korkutan fotoğraf: Ünlü oyuncu 2024'e tatsız başladı!
Anahtar Kelimeler:
derya balta ele söyledi
En Çok Okunan Haberler
Anıtkabir'deki görüntüler tepki çekmişti! Cumhuriyete hakaret edip şeriatı öven şüpheli tutuklandı

Anıtkabir'deki görüntüler tepki çekmişti! Cumhuriyete hakaret edip şeriatı öven şüpheli tutuklandı

Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi!

Milli Piyango'da büyük ikramiye nereye çıktı? ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ ile ilgili açıklama geldi!

WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Hac ziyareti sırasında yazmış

WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı! Hac ziyareti sırasında yazmış

Hem asgari ücretten sonra zam, hem yeni yılda zam...

Hem asgari ücretten sonra zam, hem yeni yılda zam...

Memur zammı maaş tablosu! Geri sayım başladı

Memur zammı maaş tablosu! Geri sayım başladı

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Nuri Şahin, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Kış soğuklarına Columbia ile meydan okuyun! Columbia mont ve polarlar indirime girdi

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Tasarım ödüllü Cosori airfryer Günün Fırsatları kapsamında indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.