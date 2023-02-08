Depremin etkilediği Afşin'de barınma ve gıda ihtiyaçları gideriliyor

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AA muhabirine, ikinci depremin yıkıcı etkisinin ilçede daha çok hissedildiğini söyledi.

Afşin merkezde 90, köylerle beraber 335 binanın yıkıldığını, 85'ten fazla insanın yaşamını yitirdiğini anlatan Güven, "Afşin'de normale dönmeye başladık. Sıcak yemek çadırlarımız bugün itibarıyla açıldı. Dünden itibaren gıda malzemeleri ulaşmaya başlamıştı. Halkın acil ihtiyaçlarını, battaniyelerini gece yarısına kadar dağıttık." dedi.

Yardım tırlarının gelişinin yoğun kar yağışı nedeniyle geciktiğini dile getiren Güven, şöyle devam etti:

"Dünden itibaren gelmeye başlamıştı, bugün hızla dağıtıma devam ediyoruz. Afşin'de dört aktif dağıtım merkezi planladık, bunlar açılmaya başladı. Yolların açılmasıyla yardım tırlarının yoğunluğu başladı. Tırların bir kısmını depo merkezlerine götürmeden halkın yoğun olduğu yerlerde dağıtıyoruz. Bir kısmını da kırsal mahallelere gönderdik. Tüm hemşehrilerimden, depremzedelerden ricam, ihtiyaçlarını alsınlar, fazlasıyla var ama ihtiyacı olmayan şeylerden iki tane alıp ihtiyaç duyan bir vatandaş mağdur kalmasın."

Güven, yarın tamamen normalleşme yolunda olacaklarını vurgulayarak, "Çadır kentimiz kuruldu. Çadırların kurulması devam ediyor. Kısım kısım elektrik verilmeye başlandı. Durumu kontrol altına aldık. Bugünü de iyi değerlendirebilirsek, birçok vatandaşımızın barınma ve gıda ihtiyacını ulaştırmış olacağız. Su şebekesinin tamiratıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarımız da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

