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Depremin merkez üssünde Cumhuriyet coşkusu devam ediyor

30.10.2023 13:48 | Son Güncelleme:
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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konteyner kentte tören düzenlendi.

6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen yerleşim yerleri arasında yer alan Türkoğlu ilçesindeki Azerbaycan-Türkiye Geçici Barınma Merkezi'nde, konteyner ve sosyal tesisler Türk bayrakları ile süslendi.

Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan'ın da katılımıyla Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe barınma merkezinde kalan depremzede vatandaşlar ile ilçe protokolü katıldı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla törenin yapılacağı alana gelen vatandaşlar, burada öğrenciler tarafından hazırlanan gösterileri izledi.

Kaymakam Mercan, törendeki konuşmasında, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu cennet vatanı bize yurt edinen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diye konuştu.

Törende, öğrenciler oyunlar oynadı şiirler okuyup türküler söyledi.

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deprem Kahramanmaraş Türkoğlu

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