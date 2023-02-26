'Depremin üçüncü günü Kızılay AHBAP’a çadır sattı' iddiası! Haluk Levent açıklama yaptı: Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken...

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında barınma sorunları sık sık gündeme geliyor. Kızılay'a çadır eleştirileri yönetilirken, Kızılay’ın şarkıcı Haluk Levent’in yönettiği Ahbap Derneği’ne 46 milyon lira karşılığında çadır sattığı öne sürüldü. Kızılay, alışverişin, ‘afetzedelerin barınma ihtiyacının bir an önce çözülmesi’ için yapıldığını, ‘çadır üretiminin devamını sağlamak amacıyla da ham madde bedelinin kabul edildiğini’ bildirdi.

Haluk Levent ise sosyal medyadan açıklama yaptı. Levent "Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken 'bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız?' lüksüne sahip değildik olamazdık da. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru" dedi.

Levent açıklamasının devamında "Sonra öğrendik. Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş. Kızılay'ın alt iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyorlarmış Ahbap da aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiştir. Zaten sitelerinde açıklama bulunuyor. Ve Kızılay yetkilileri bana 'bu toplanan paralarla ham madde ve kumaş satın alınıp tekrar Çadır üretilip vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılıyor' dediler" dedi.

AHBAP TEK TEK AÇIKLADI

AHBAP'tan yapılan açıklamada ise şunlar söylendi:

"6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir. Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır.

O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

"SÖZLEŞMEYİ HEMEN YAPTIK"

Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik. Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan’dan 1232 adet (8 tır) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da 918 adet (8 tır) çadır Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı."



