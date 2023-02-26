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Kenan İmirzalıoğlu: Olaylarla alakalı konuşmak istemiyorum...

26.02.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinem Kobal ile evli olan ve büyük felaketin ardından AHBAP ile birlikte bağış toplaması gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu bir mekan çıkışı görüntülendi. Başarılı oyuncu sorulara yanıt vermek istemedi ve "Allah bu felaketi bir daha yaşatmasın" dedi.

Kenan İmirzalıoğlu: Olaylarla alakalı konuşmak istemiyorum...

Kahramanmaraş depremi sonrası Haluk Levent ile birlikte bağış toplayan ve Türkiye Tek Yürek kampanyasında olmadığı için gündeme gelen Kenan İmirzalıoğlu, Çubuklu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; İmirzalıoğlu, "Olaylarla alakalı konuşmak istemiyorum, çok üzgünüm. Nasıl olabiliriz ki?" diye konuştu.

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Oyuncu, geçtiğimiz aylarda sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı programa katılan yarışmacı Simay Atlı'nın depremde hayatını kaybetmesi hatırlatılınca duygulandı ve uzun bir süre konuşamadı.

"ALLAH BU FELAKETİ BİR DAHA YAŞATMASIN"

Kenan İmirzalıoğlu, "Allah bu felaketi de inşallah bir daha başımıza getirmesin. Umarım gereken bütün önlemleri alırız. Sonra konuşalım, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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