YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Depremler kırsal mahalledeki arazide çöküntü ve yükselmeler oluşturdu

Depremler kırsal mahalledeki arazide çöküntü ve yükselmeler oluşturdu

30.03.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Göksun ilçesinin kırsal Saraycık Mahallesi'nde arazide derin yarıklar ile yükselme ve çökmeler oluştu.

Depremler, Göksun ilçesinin Saraycık Mahallesi'nde de ağır hasara yol açtı. Arazide oluşan çöküntü ve yarıkların derinliği 2 metreyi bulurken, bazı arazilerde ise yükselme oldu.

Saraycık Mahallesi Muhtarı Arslan Yaşar, AA muhabirine, mahallede 92 hanenin bulunduğunu, kışın nüfusun yüzde 80'inin şehir merkezlerine gittiğini söyledi.

Deprem sırasında mahallede yaklaşık 50 kişinin bulunduğunu belirten Yaşar, "Birinci depremde köyümüzde hiç yıkım yoktu. İkinci depremde 13 hanemiz tamamen yıkıldı, 32 hane ise ağır hasarlı olarak kaydedildi." dedi.

Bölgede binlerce artçı depremin olduğunu ve bazı evlerin hasarının arttığını dile getiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Fay, köyümüzün içinden, iki evin tam altından geçti. Bir enkazdan 2 kişinin cansız bedenini depremin üçüncü günü çıkardık. Köyümüzde 3 kişi enkaz altında kalarak vefat etti. Bir kişiyi yaralı kurtardık. Depremden sonra Ahir Dağı'nın uzantısı Kaman Dağı dediğimiz yerden 10 dakika boyunca kayalar yuvarlandı. Ürkütücü, çocukları korkutan, oraya buraya kaçışmasına neden olan bir gürültü vardı. Herkes panik halindeydi. Ben zaten enkazın altında kaldım, kendi imkanlarımla çıktım, duvarlar üzerime çökmüştü."

Yaşar, mahallelerinde depremin ardından bilim insanlarınca araştırma yapıldığına işaret ederek, "İstanbul Teknik Üniversitesinden bir profesör geldi. Ben köyün bulunduğu yerin aşağı çöktüğünü sanıyordum, hoca karşı tarafın yükseldiğini söyledi. Köyümüz yaklaşık 3 metre batıya kaydı, 1,5 metre de güney tarafı yükselmiş oldu. Bazı yerler çok geniş, bazı yerler dar ama doğudan başlayarak Göksun'un arkasına kadar derin yarıklar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden olduKahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu
Denizli'de tüfekle vurulan genç hayatını kaybettiDenizli'de tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
Pendik’te genç kadına sokak ortasında silahlı şiddet kameradaPendik’te genç kadına sokak ortasında silahlı şiddet kamerada
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Göksun fay hattı

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 30 Mart Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:15
Öğle
12:42
İkindi
16:14
Akşam
18:59
Yatsı
20:16

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler30 Mart Perşembe

Özkan eczanesi
Turkoglu
Emek eczanesi
Elbistan
Magrali eczanesi
Onikisubat
Göksun eczanesi
Goksun
Hilal eczanesi
Onikisubat
Tarçin eczanesi
Dulkadiroglu
Elif eczanesi
Ekinozu
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Bütçe dostu alışveriş zamanı: Modadan teknolojiye binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Under Armour spor ayakkabıda 800 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.