Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteklediği dayanışma konserinde koro, ÇÜ Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Yılmaz Özfırat'ın yönettiği Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 7 üyesi anısına sahnede 7 mum yaktı.

Koro, 7 kişi anısına repertuvara eklenen "Yara Bere" adlı şarkının yanı sıra, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirdi.

KONSERE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden canları anmak ve geride kalanlara omuz vermek üzere bir arada bulunduklarını söyledi.

Hatay'ın bundan sonra şahsi meseleleri olduğunu belirten Tuncel, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz bu anlamlı buluşmada en büyük pay, yaşanan felaketlerde 7 kıymetli üyesini yitiren birçoğunun da enkazdan zor şartlarda kurtulduğu ve Seyhan'dan Asi'ye el birliğiyle çağrısıyla dayanışma konserini düzenleyen Antakya Medeniyetler Korosu ailesine ait. Bu koca yürekli kahramanlar tıpkı kadim şehir Hatay gibi yıkıldığı yerden yeniden dimdik ayağa kalkıp kendi yaralarını sarmakla birlikte medeniyetler şehri Hatay'ı eski günlerine kavuşturmak gayretiyle bugün buradan başlıyorlar."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Meydana gelen depremde koroda yer alan 7 kardeşimizi kaybettik. Medeniyetler korosu ayağı kalktı. Hatay da ayağa kalkacak. Bütün ülke ayağa kalkacak. Hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, depremden sonra kendilerine umut ile inanç kaldığını dile getirdi.

Böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde bulunan Özfırat, "Adana bize öyle bir kucak açtı ki nerede bir hastamız varsa aradığımızda Adana'da çıktı. Adana'ya da bu yakışırdı. O yüzden huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Hakkınız var bizim üzerimizde hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

