YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verdi

Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verdi

29.03.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, 7 sanatçısı hayatını kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da dayanışma konseri verdi.

Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verdi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteklediği dayanışma konserinde koro, ÇÜ Kongre Merkezi'nde sahne aldı.

Yılmaz Özfırat'ın yönettiği Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 7 üyesi anısına sahnede 7 mum yaktı.

Koro, 7 kişi anısına repertuvara eklenen "Yara Bere" adlı şarkının yanı sıra, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirdi.

KONSERE VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, burada yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybeden canları anmak ve geride kalanlara omuz vermek üzere bir arada bulunduklarını söyledi.

Hatay'ın bundan sonra şahsi meseleleri olduğunu belirten Tuncel, şunları kaydetti:

"Kuşkusuz bu anlamlı buluşmada en büyük pay, yaşanan felaketlerde 7 kıymetli üyesini yitiren birçoğunun da enkazdan zor şartlarda kurtulduğu ve Seyhan'dan Asi'ye el birliğiyle çağrısıyla dayanışma konserini düzenleyen Antakya Medeniyetler Korosu ailesine ait. Bu koca yürekli kahramanlar tıpkı kadim şehir Hatay gibi yıkıldığı yerden yeniden dimdik ayağa kalkıp kendi yaralarını sarmakla birlikte medeniyetler şehri Hatay'ı eski günlerine kavuşturmak gayretiyle bugün buradan başlıyorlar."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Meydana gelen depremde koroda yer alan 7 kardeşimizi kaybettik. Medeniyetler korosu ayağı kalktı. Hatay da ayağa kalkacak. Bütün ülke ayağa kalkacak. Hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun." diye konuştu.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, depremden sonra kendilerine umut ile inanç kaldığını dile getirdi.

Böyle bir afetin yaşanmaması temennisinde bulunan Özfırat, "Adana bize öyle bir kucak açtı ki nerede bir hastamız varsa aradığımızda Adana'da çıktı. Adana'ya da bu yakışırdı. O yüzden huzurlarınızda saygıyla eğiliyorum. Hakkınız var bizim üzerimizde hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdiAdana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana konser

Adana Namaz Vakitleri 29 Mart Çarşamba

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:49
İkindi
16:20
Akşam
19:05
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Mart Çarşamba

Asli ulaş eczanesi
Seyhan
Yenipinar eczanesi
Seyhan
Yücel eczanesi
Seyhan
Şifa eczanesi
Seyhan
Berkay eczanesi
Cukurova
Şenal eczanesi
Yuregir
Oktay eczanesi
Yuregir
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

En şık ve rahat Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Sporda ve günlük hayatta şıklığı yakalayın: Spor ve sırt çantalarında %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.