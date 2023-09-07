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Depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi restore ediliyor

07.09.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Gaziantep Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore ediliyor.

Kentin simge yapılarından olan Gaziantep Kalesi'nin burç ve iç kısımları, 6 Şubat'taki depremler nedeniyle hasar aldı.

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğünce restorasyon ihalesi yapılmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, yıkım sonucu kale eteklerine dağılan taşları kaldırıyor.

Aralarında yazıt ve kitabelerin bulunduğu taşlar, ekipler tarafından tasnif edilerek tekrar kullanılmak üzere Zeugma Mozaik Müzesi deposunda koruma altına alınıyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, depremlerden sonra kentte ilk incelenen yapının Gaziantep Kalesi olduğunu söyledi.

Depremlerden sonra kale etrafında tedbir aldıklarını anlatan Çomak, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın talimatlarıyla özellikle Gaziantep Kalesi'ndeki burçlar ve diğer yapılarda depremden zarar gören taşınmaz kültür varlığı niteliğindeki özellikle yazıtların ve kitabelerin bulunduğu alanda kültür varlıklarımızın tasnifini yaptık. Bakanlığımızca bir bilim kurulu heyeti oluşturuldu. Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin ve ekibiyle beraber burada belgeleme çalışmaları yaptık. Bunları da Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki depolara tedbirleri alarak koyduk. Hepsini raporladık ve Bakanlığımıza bildirdik. Rölöve ve Anıtlar İl Müdürlüğü ihale süreci yaptı ve restorasyon süreci devam ediyor."

"İNŞALLAH KALEYİ ESKİ HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Rölöve ve Anıtlar İl Müdürü Kemal Yenmez de ihale sürecinin hızla yapıldığını ve çalışmaların başladığını belirtti.

Güçlendirme ve projelendirme çalışmalarının da yürütüldüğünü aktaran Yenmez, şunları kaydetti:

"Etekteki sur taşlarının hepsini toplamaya başladık. Süreci yaparken de kurula güçlendirme projeleri sunulacak. Kaleyi eski haline getirmek için hızla çalışacağız. Süreç olarak 2024 kasım ayının ilk haftasına kadar süre verdik. Kalenin üst kısmındaki sur kısımlarını elden geçirerek inşallah kaleyi eski haline dönüştüreceğiz. Bu harabe görüntüyü Gaziantep'ten kaldıracağız. Hızlı bir şekilde bunları yaparak turistleri kaleye çıkaracağız. Aşağı kısımlarda ise turistleri engellemeyecek şekilde tamamını elden geçireceğiz. Biz süre olarak daha öncesini hedefliyoruz."

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