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Depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için Adıyaman'da mevlit okutuldu

10.01.2024 15:24 | Son Güncelleme:
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Adıyaman Faal Gazetecileri (AGAD) tarafından, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden gazeteciler için mevlit okutuldu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Yenipınar Camisinde düzenlenen mevlitte hayatını kaybeden gazeteciler için Kur'an-ı Kerim okundu ve hatim duası yapıldı.

Mevlidin ardından konuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan AGAD Başkanı İbrahim Aslan, hayatını kaybeden basın mensuplarına Allah'tan rahmet diledi.

Basın ve çalışanlarının önemine değinen Başkan Aslan, "Depremde Adıyaman'da 17 meslektaşımız hayatını kaybetti. Bizler bugünün anısına onlar için mevlit okuttuk dualar ettik. Ben depremlerde hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı dilerken, sahada çalışan meslektaşlarımızın da gününü kutlarım." dedi.

Programa Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, basın mensupları katıldı.

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