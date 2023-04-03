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Depremlerde Mersin’de ağır hasar alan binanın yıkımına başlandı

03.04.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkımına başlandı. Yan yatma tehlikesi olduğu için bina parça parça yıkılırken, Mezitli Belediyesi ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Depremlerde Mersin’de ağır hasar alan binanın yıkımına başlandı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Mersin’de bazı binalar etkilenmişti. 20 Şubat’ta Hatay merkezli meydana gelen 6.4 ile 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından ise bazı binalara ağır hasarlı raporu verildi. Bugün rapor verilen binalardan biri olan merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesindeki Baykent Sitesinde yıkım başladı. Mezitli Belediyesi kontrolünde yapılan yıkımda bölgede güvenlik önlemi alınırken, binanın yan yatma durumundan dolayı parça parça yıkım gerçekleştirildiği öğrenildi.

"3 SİTENİN DE YIKILMASI GEREKİYOR"

Yıkımla ilgili konuşan bina yöneticisi Mehmet Çimen, 6 Şubat’taki depremlerden sonra binalarının biraz hasar gördüğünü, Hatay’da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ise ağır hasar aldığını söyledi. Binalarının neredeyse yan yattığını kaydeden Çimen, "Burada 40 hane yaşıyordu. Yetkililer o gece bizi dışarı çıkardı ve kapılarımızı mühürlediler. Gündüz yaptıkları incelemelerde ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Şu anda da yıkım başladı. Tabi burada şöyle bir sıkıntımız var. Burası Kayısı Kent, Yeşil Kent ve Bay Kent tek parsel üzerinde bulunuyorlar. Bizim binamızda yıkım başladı, kentsel dönüşümü girdik fakat diğer sitelerin izni ve onayı olmadan buraya birşey yapamayacağız. Diğer binalarda ağır hasarlı olarak belirlendi. Fakat onlarla ilgili yıkım kararı alınmadı. Yetkililerin bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. 3 sitenin yıkılıp, tekrardan buraya çok güzel, sağlam evler yapılabilir. En azından insanların mağduriyeti de ortadan kaldırılmış olur" dedi.

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