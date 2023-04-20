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Depremlerden etkilenmeyen Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açıldı

20.04.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapatılan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi, yeniden ziyarete açıldı.

Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan ve başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok eşsiz esere ev sahipliği yapan müze, 6 Şubat'taki depremleri hasarsız atlattı.

Depremler sonrası yapılan incelemelerde herhangi bir hasara uğramadığı belirlenen müze, kapılarını bugün yeniden ziyaretçilere açtı.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, ziyaretçilere kavuştukları için mutlu olduklarını söyledi.

Müzede gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirten Çomak, şunları kaydetti:

"Müze olarak 2023 yılına çok güzel giriş yaptık. Turizm sezonu çok iyi başlamıştı. 2022 yılının ocak ayında müzemizi 11 bin kişi ziyaret etti. Bu yıl ocak ayında 27 bin kişiyi ağırladık. İki katından fazla sayıya ulaşmıştık. Turizm sezonu tam açılmadan bunu başardık. 2022 yılında ziyaretçi rekoru kırmıştık, tarihin en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşmıştık. 2023 yılında da bu hedefimiz devam edecek. Ziyaretçi sayımız kat kat devam edecek."

Elazığ'dan bayram tatili dolayısıyla bölgeye gelen Gizem Yalman, ziyaretlere Zeugma Müzesi'nden başladıklarını ifade etti.

Müzeyi çok beğendiğini dile getiren Yalman, "Çok mutlu olduk, çok sevindik müzenin açıldığına. İnşallah bir daha böyle bir felaket ile karşılaşmayız. Daima açık olur inşallah burası. Bir kez daha gelmiştik buraya. Gerçekten çok beğenmiştim, şimdi de kardeşimi gezdirmeye getirdim." dedi.

Müze, 08.30-19.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

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