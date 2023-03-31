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  4. Depremzede aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Depremzede aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

31.03.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen ve Kahramanmaraş’tan gelen depremzede aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Sefa Cengiz idaresindeki 46 N 2029 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrularak yağmur suyu kanalına giren otomobil, metrelerce sürüklenip takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı araç sürücüsü Sefa Cengiz ile yolcu Bilge Cengiz sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayaz Cengiz’in hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZANIN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan trafik kazasının ardından olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; aracın yoldan çıkışı, metrelerce sürüklenip takla attığı anlar ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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