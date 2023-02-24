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Depremzede balıkçı gölde tuttuğu balıkları çadır kentte yaşayanlarla paylaşıyor

24.02.2023 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan depremzede balıkçı İlyas Sağlar, baraj gölünde tuttuğu balıkları çadır kentte kalan afetzedelere dağıtıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 11 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Pazarcık ilçesinde depremzedeler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda günlük yaşamlarını sürdürüyor. Çadırlarda yaşayan depremzedelerin ihtiyaçları, Türk Kızılay, AFAD, asker, polis ve jandarma personelinin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca sağlanıyor.

İlçede balıkçılık yapan ve depremin ardından çadır kente yerleştirilen İlyas Sağlar da depremzedeler için kayığı ile Kartalkaya Baraj Gölü'ne açılıp balık avlıyor. Tuttuğu balıkları temizleyen Sağlar, çadır kentte depremzedelere dağıtıyor.

Sağlar, AA muhabirine, depremi ailesiyle yaşadıklarını, evlerinin yıkıldığı o anları bir an önce unutmak istediklerini söyledi.

Depremin ardından herkesin birbirine yardım ettiğini belirten Sağlar, kendisinin balıkçı olduğunu ve paylaşmayı sevdiğini dile getirdi.

Zor günlerin yaşandığı bu dönemde kendilerine yardımda bulunan herkese teşekkür eden Sağlar, şöyle konuştu:

"Tuttuğumuz balıkları halkımızla yemek istiyoruz. Balıkları barajda kendi imkanlarımızla tutuyoruz. Buradaki çadır arkadaşlarıma hep beraber elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Beraber yiyoruz, herkese dağıtıyoruz. Arkadaşlarımın da yardımıyla sabah 'Kısmet' deyip baraja gidiyoruz. Ne çıkarsa getiriyoruz ve burada depremzede arkadaşlarla paylaşıyoruz."

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