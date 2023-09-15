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Depremzede çocuklar "kaybedenin olmadığı" futbol turnuvasında moral buluyor

15.09.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenenlerden olan çocuklar, Ağrı'da yapılan organizasyonda futbol oynayarak hem moral buluyor hem de yeni arkadaşlıklar ediniyor, depremin etkilerini unutmaya çalışıyor.

Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisince (UYAFA), Kahramanmaraş merkezli depremlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla Ağrı Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi iş birliğiyle "UYAFA Ağrı Dağı Cup Futbol Turnuvası" düzenleniyor.

Turnuvada, depremlerden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana ve Gaziantep'ten gelenler ile dayanışma göstermek amacıyla Ağrı, Kars, Tunceli, Şırnak, Van ve Nahçıvan Özerk Bölgesi'nden 13 yaş altı çocuklardan oluşan takımlar yer alıyor.

Çarşamba günü başlayan ve grup maçlarıyla devam eden turnuvada çocuklar, yeteneklerini sergilemek ve sahadan galip ayrılmak için ter döküyor.

Çekişmeli ve keyifli geçen maçlara, tribünlerdeki çocuk taraftarların da destek vermesiyle renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

UYAFA Kurucu ve Onursal Başkanı Özcan Şimşek, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıl önce "Birlik, Beraberlik, Kardeşlik İçin Taş Atma Gol At Altın Çocuklar Projesi" ile yola çıktıklarını söyledi.

Bu projenin çok anlamlı olduğunu ve karşılık gördüğünü belirten Şimşek, "Projenin devamına karar verdik ve uluslararası bir boyut kazandırdık. Projenin ismi daha önce Anadolu Spor Akademisiydi. Biz buna uluslararası bir boyut kazandırmak için Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi olarak değiştirdik. Doğu'daki yaklaşık 15 ilimizi İspanya, Hollanda, İsviçre ve diğer Avrupa ülkelerine götürüp uluslararası organizasyonlara kattık. Şanlıurfa ve Şırnak takımlarımız İspanya ve İsviçre'de şampiyon oldu." diye konuştu.

"BİZİM İÇİN SONUÇLARIN ÖNEMİ YOK"

Şimşek, depremzede çocuklara moral vermek amacıyla kentte futbol turnuvası düzenlediklerini anlattı.

Turnuvanın çok güzel geçtiğini ve çocukların keyif aldığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesi illerimizin ağırlıklı olduğu bir organizasyon düzenliyoruz. Çocuklarımız eğleniyor, eğlenirken oynuyor ve yeteneklerini keşfediyor. Burada katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Valimiz Mustafa Koç, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Maçlar ve sonuçlar önemli değil, önemli olan çocuklardır. Bizim için sonuçların önemi yok. Burada çocukları eğlendirip mutlu edebilirsek bundan daha önemli bir şey yoktur. Biz çocuklar için buradayız. Galatasaray, Trabzonspor, Erzurumspor, Altınordu ve Başakşehir futbol kulüplerinde bu projeden çıkan futbolcular var."

AMAÇ DOSTLUK VE ARKADAŞLIK

Şanlıurfalı futbolcu Muhammet Eren Özenç, depremin etkilerini tam atlatamadıklarını ancak sürecin iyiye gittiğini söyledi.

Turnuvanın kendilerine çok iyi geldiğini dile getiren Özenç, "Bu turnuva için UYAFA'ya teşekkür ediyoruz. Turnuvada her zaman kardeşlik ve beraberlik olacak. Tüm takımlara başarılar dilerim. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Maçlarımız iyi gidiyor." dedi.

Depremzede futbolcu Eyüp Oba ise turnuvada maç kazanıp kazanmamanın önemli olmadığını; dostluk ve arkadaşlığın daha değerli olduğunu vurguladı.

Şampiyon olmayı hedeflediklerini belirten Ensar Baran Encu da "Maçlar çok iyi ve çekişmeli gidiyor. Nahçıvan takımıyla maç yaptık ve kazandık. Maçı kazanmak da önemli ama diğer arkadaşlarımızla dayanışma göstermek, eğlenmek ve birlikte olmak daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

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