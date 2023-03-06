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Depremzede çocuklara hayvanat bahçesi morali

06.03.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmetçiğin düzenlediği organizasyonda otobüslerle Malatya'daki hayvanat bahçesine götürülen 280 çocuk, eğlenceli vakit geçirdi

Depremzede çocuklara hayvanat bahçesi morali

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Malatya'da, Mehmetçik depremzede çocuklara ve ailelerine yönelik hayvanat bahçesi gezisi düzenledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören depremzedelerin barındığı çadır kentlerde görev yapan Mehmetçik, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile sosyal etkinlik organize etti.

Malatya 2. Ordu Komutanlığı ile Kırklareli 41. Komando Tugay Komutanlığı personelinin refakatinde toplu ulaşım araçlarıyla Malatya Hayvanat Bahçesi'ne götürülen depremzede çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi.

280 çocuk, yırtıcılar başta olmak üzere tropikal iklim bölgelerinden hayvanlara ilgi gösterdi.

Mehmetçik kucağına aldığı depremzede çocuklara hayvanları tanıtarak onlarla yakından ilgilendi.

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