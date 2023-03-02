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Depremzede çocukların kayak heyecanı

02.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Hakkari’ye gelen öğrenciler için kayak etkinliği gerçekleştirildi.

Depremzede çocukların kayak heyecanı

Hakkari’de valilik koordinatörlüğünde misafir edilen ve her türlü ihtiyacı karşılanan ailelerin yaşadıkları korkuyu atlatmaları için çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediliyor. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen “Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek” projesi çerçevesinde kentteki çeşitli okullara nakilleri sağlanan 30 öğrenci ve aileleri, kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde kayakla buluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kayak antrenörleri ve beden eğitim öğretmenlerinin eşliğinde kayak kayan öğrenciler stres attı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kayak merkezinde depremzede öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi. Gür, "Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatıyla yürüttükleri ‘Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek’ projesi çerçevesinde şehir merkezindeki depremzede çocukları kayakla buluşturmak istedik. Çocuklarımızı bir nebze de olsa depremde yaşadıkları stresin, korkunun dışına çıkarıp kayak merkezimizde öğretmenlerimizin eşliğinde güzel zaman geçirebilecekleri bir etkinlik yapmak istedik. 55 öğrencimizi aileleriyle birlikte kayakla buluşturduk. Bir nebze de olsa onları eğlendirmeye çalıştık. Tekrar geçmiş olsun. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

Adıyaman’dan gelen Mustafa Aktaş ise depremden sonra yetkililerin desteğiyle Hakkari’ye geldiklerini, burada her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını aktararak, "Bugün de kayak merkezindeyiz. Memnunuz. Bize her durumda destek sunan yetkililere ve herkese teşekkür ederim. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" şeklinde konuştu.

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