Depremzede Emir’e Fenerbahçeli futbolcular moral verdi

Elazığ depreminde enkaz altından yaralı çıkan ve hastanede tedavi gören 12 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir Çiçek’e, sarı-lacivertli futbolculardan büyük moral geldi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda sarı-lacivertli futbolcular Altay Bayındır, Zanka, Ferdi Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Jailson, Sadık Çiftpınar, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi hastanede yatan Fenerbahçe taraftarı Mustafa Emir'le görüntülü konuşma gerçekleştirdi.
Futbolcular, Mustafa Emir'i taburcu olduktan sonra tesislere ve Kadıköy’de bir maça davet ederken öte yandan Altay Bayındır, okul takımında kalecilik yaptığını öğrenen Emir’e imzalı formanın yanı sıra eldiven de göndereceğini iletti.
(İHA)
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