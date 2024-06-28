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Depremzede nasıl yazılır? Depremzede ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
26.06.2024 19:22
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Türkçemizde bazı sözcüklerin ayrı, bazılarının ise bitişik yazılması gerekmektedir. Pek çok kullanıcı ise birleşik kelimelerin yazım stilinde yaygın olarak ikileme düşmekte ve bu durum sonucunda da sözcükleri hatalı yazmaktadır. Dilimizde sıklıkla yazım yanlışı görülen sözcüklerden biri depremzede kelimesidir. Peki, depremzede nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Depremzede nasıl yazılır? Depremzede ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Depremzede sözcüğü bir doğal afet olan depremin yaşanması durumunda çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük bir birleşik kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. İkilemeler, birleşik fiiller, sıfat tamlamaları ya da belirtisiz isim tamlamalarından meydana gelen bazı kelimeler yeni bir ifadeyi karşıladıklarında birleşik sözcük olmaktadır. Birleşik sözcüklerin yazım şekillerinde bazı kurallar hâkim olduğundan çoğunlukla kural hatası görülmektedir.

Depremzede nasıl yazılır?

Birleşik kelimeler adından da anlaşılabileceği gibi 2 ya da daha çok sözcüğün yan yana gelmesi manasını taşımaktadır. Bu tür birden fazla sözcüğün bir araya gelerek tek bir kelimeyi oluşturması, yazım hatalarının ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. Birleşik sözcüklerin kimisi bitişik, bazıları ise belirli kurallar çerçevesinde ayrı olarak yazılmaktadır. Hâl böyle olunca depremzede yazımı konusunda çelişkiye düşülmekte ve bu sözcüğün ayrı ya da bitişik mi yazılması ile alakalı kafa karışıklığı yaşanmaktadır.

Kelimelerin hangilerinin ayrı, hangilerinin bitişik yazılması hususunda en doğru bilgileri bizlere TDK tarafından oluşturulan sözlük kılavuzu vermektedir. Bu sözlük kılavuzu aracılığıyla kelimelerin nasıl yazıldığını ve hangi anlamlarda kullanıldığı öğrenmek mümkündür. Depremzede TDK’ye göre anlamı şu şekildedir:

  • (İsim) Deprem anında yaralanmış ve zarar görmüş kimse.

Depremzede ayrı mı yazılır?

Depremzede sözcüğü cümle içerisinde isim hâliyle kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcüğün kökeni olarak karşımıza çıkan “deprem” kelimesi Türkçe kökene sahipken sonunda yer alan “zede” ise Farsça kökene sahiptir. Bu kelime birçok kullanıcı tarafından yazılı mecralarda “deprem zede” olarak ayrı yazım şekliyle kullanılmaktadır. Hâl böyle olunca depremzede bitişik mi yazılır konusu gündeme gelebilmektedir.

Türk Dil Kurumuna ait olan yazım kuralları başlığı içeriğinde “zede” ile meydana getirilmiş birleşik sözcüklerin her daim bitişik yazılması gerektiği kuralı yer almaktadır. Bu kural göz önünde bulundurulduğunda depremzede kelimesi her zaman “depremzede” şeklinde bitişik yazılması gereken sözcükler arasındadır. Bu kelimenin ayrı olarak yazılması, TDK açısından yanlış kabul edilir. Buna göre depremzede doğru yazılışı şöyledir:

  • Depremzede (doğru kullanım)
  • Deprem zede (yanlış kullanım)
    Express


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