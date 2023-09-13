Depremzede Nazlı, tıp fakültesini kazanarak annesinin hayalini gerçekleştirdi

Kovid-19 sürecinde babasını kaybeden Duran, 2020'de kazandığı Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne gidemedi.

İskenderun'da bir kafede garson olarak işe başlayan Nazlı Buse Duran, bu süreçte annesine destek oldu.

Çalıştığı kafenin sahibinin desteğiyle kursa giderek yeniden sınava hazırlanmaya başlayan Duran, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle derslerine bir süre ara verdi.

Depremde evleri hasar görmemesine rağmen bir süre tedbiren annesiyle çadırda, ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonuyla Zonguldak'taki Filyos Limanı'ndan İskenderun'a getirilen Miray Cruises firmasına ait kruvaziyerde kalan Nazlı Buse Duran, yeniden sınava hazırlanmaya karar verdi.

Deprem korkusunu atlatmalarının ardından geçtikleri evlerinde yeniden derslerine yoğunlaşan Duran, üniversite sınavı sonucu tıp fakültesini kazanarak annesinin hayalini gerçekleştirdi.

"ANNEMİN HAYALİYDİ DOKTOR OLMAM"

Annesinin, kendisi bebekken elini çizerek "İnşallah büyüyünce doktor olursun. Bu eller inşallah reçete yazar" diye deftere yazdığı Nazlı Buse Duran, AA muhabirine, kazandığı bölümle ailesini gururlandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yaşadığı bütün zorluklara rağmen çok çalışarak tıp fakültesini kazandığını anlatan Duran, şöyle devam etti:

"Annem, 'Bebeğim oldu adını Nazlı koydum' diye yazmış ve dört aylıkken benim elimi çizmiş. Annemin hayaliydi doktor olmam. Depremde bütün ailesi vefat ettiği halde diğer insanlara yardım için koşan doktorlar vardı. Ben de onlar gibi yardım etmek isterim."

Anne Nermin Duran (52) da kızı doğduğunda onun doktor olması için dualar ettiğini ve tuttuğu deftere de yazdığı bu hayalin gerçekleştiğini söyledi.

