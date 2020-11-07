Depremzede öğrenciler, gönüllü öğretmenlerle eğitime devam ediyor

Depremzede öğrenciler bu sayede derslerinden geri kalmazken yapılan faaliyetlerle de eğlenme imkanı buluyor.

Yetkililer ayrıca alandaki Mobil Eğitim Otobüsü'nde EBA portalından yararlanma imkanı bulan çocukların çadırlarında da uzaktan eğitime devam edebilmesi için tablet dağıttı.

Öğretmenler eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra açık havadaki görsel sanatlar, akıl ve zeka oyunları, robotik kodlama, sportif ve sanatsal faaliyetler, kukla gösterileri gibi çalışmalarla öğrencilerin acılarını hafifletmeye çalışıyor.

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir 'deki depremde evleri hasar gören ve çadır kentlerde kalan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonundaki gönüllü öğretmenler sayesinde hem eğitimlerine devam ediyor hem de eğlenceli aktivitelerle keyifli vakit geçirme imkanı buluyor.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremde 15 dakika gibi kısa bir sürede okulların tahliyesinin yapıldığını, hiçbir öğrencinin burnu kanamadan bu süreci atlattıklarını söyledi.

Şimdi de evlerine giremeyen ve çadır kentlerde kalan çocukların eğitim ve öğretime devam edebilmesi için çalışma yürüttüklerini ifade eden Yahşi, öğretmenlerin gönüllülük esasına göre sahada olduğunu aktardı. Ömer Yahşi, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 300 öğretmenimiz şu anda çadır kentlerde görev yapıyor. Öğretmenlerimiz gönüllülük esasına dayanarak sahadalar. Gece gündüz buradalar ve çok güzel faaliyetler yapıyorlar. Öğrencilerimiz, akıl zeka oyunlarından tutun mantık oyunlarına, taş boyamaya kadar yüzlerce aktiviteyi rehber öğretmenlerimizin kontrolünde açık havada rahat bir şekilde yapıyor.

Öğretmenlerimizin gerçekten hiçbir karşılık beklemeden görev almaları bizi mutlu ediyor. Bu süreci inşallah öğrencilerimizin ruhsal, psikolojik ve bedensel anlamda zarar görmeden atlatacağına yürekten inanıyorum."