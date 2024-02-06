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Depremzede öğretmen gözyaşları içinde anlattı... Ali Burak Ceylan ailesini köşke yerleştirmiş

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 13:42 | Son Güncelleme:
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6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde ünlü oyuncu Ali Burak Ceylan'ın yaptığı iyilik ortaya çıktı. Cüzdanını bulan depremzede öğretmenin aileisine Bağdat Caddesi’nde köşk tahsis eden Ceylan'ın bu iyiliği sosyal medyada gündem oldu. Depremzede öğretmen yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

Depremzede öğretmen gözyaşları içinde anlattı... Ali Burak Ceylan ailesini köşke yerleştirmiş

'Kalp Atışı' ve 'Kara Sevda' gibi yapımlarda yer alan oyuncu ve yapımcı Ali Burak Ceylan'ın cüzdanını bulan depremzede öğretmen Muhammed Irmak'ın ailesine yardım eli uzattığı ortaya çıktı.

ali burak

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi daha etkileyen depremlerin yıl dönümünde depremzede öğretmen Muhammed Irmak Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Depremzede öğretmen konuşmakta zorlandı.

Canlı yayında anlattıklarıyla herkesi derinden etkileyen depremzede öğretmenin '6 Şubat gecesi, o an ölümü düşündüm. Kelime-i şehadet getirdik. Sonrasında Ali Burak Bey aileme ve bana sahip çıktı.' sözleri yürekleri sızlattı.

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ÜNLÜ OYUNCU AÇIKLAMA YAPTI

Ali Burak Ceylan depremzede aileye köşk tahsis etti. Bu konuda konuşan öğremen Irmak "Ben ailemi oraya yerleştirdim, baktım ailem akşama kadar ağlıyor... Eve gelen bir şey oluyor boğazından geçmiyor. Teyzem ben buraya ait değilim diyor bir kere çıkmadı" dedi.

Konuya dair açıklama yapan ünlü oyuncu Burak Ceylan ise “Allah, Muhammed’i karşıma çıkardıysa bir sebebi var. Bu benim için şeref mertebesidir.” dedi.

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Ünlü oyuncunun bu hareketi sosyal medyada takdir topladı. Ünlü isme; 'Hala iyi insanlar var', 'Çok iyi hareket', 'Yaralar sarılmaya çalışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

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