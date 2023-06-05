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Depremzedeler anısına saygı çelengi bırakıldı

05.06.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için suya saygı çelengi bırakıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri Karabük’te çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Günün anlam ve önemine binaen Safranbolu Dizdar Taş Değirmen’inde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali Fuat Gürel, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinin ‘Temiz deniz temiz dünya’ temasıyla düzenlendiğini ve depremden etkilenen vatandaşlar anısına çelenk bırakılacağını belirtti.

"Aslında dünyanın kirletilmesi insan eliyle oluyor” diyen Gürel, “Diğer canlılar arasında doğaya saygılı bir şekilde hayatlarını sürdürürken insanın çok fazla kazanma hırsı, maalesef dünyayı tehdit eder duruma gelmiş durumda ve her geçen gün küresel ısınma dediğimiz dünyayı tehdit eden çok önemli bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Bunu sağlayan karbon gazının azaltılması ile ilgili aslında her ülkenin taahhütleri olmasına rağmen Kyoto Protokolü bünyesinde birçok ülke taahhütte bulunmuş olmasına rağmen gelinen süreçte aslında bırakın taahhütlerini yerine getirmesi daha fazla karbon bırakıldığı, üretildiğiyle alakalı sonuçlar ortaya çıkmış durumda” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Gürel, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, daire müdürleri ve depremzedeler tarafından depremden etkilenen vatandaşların anısına suya saygı çelengi bırakıldı.

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