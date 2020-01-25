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Depremzedeler için glütensiz simit

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kütahya Belediyesi, Çölyak rahatsızlığı olan depremzedeler için bölgeye glütensiz simit gönderecek.Çölyak hastası vatandaşları unutmayan Kütahya Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla glütensiz simit üretimi yapıp Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneğine destek veriyor.Kütahya Belediyesi yemekhanesinde hazırlanan glütensiz simitler, Çölyak ve PKU Yaşam Derneği aracılığı ile Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza ulaştırılıyor.Elazığ’da yaşanan depremin ardından Kütahya Belediye Başkanı Prof.

Depremzedeler için glütensiz simit

Kütahya Belediyesi, Çölyak rahatsızlığı olan depremzedeler için bölgeye glütensiz simit gönderecek.
Çölyak hastası vatandaşları unutmayan Kütahya Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla glütensiz simit üretimi yapıp Kütahya Çölyak ve PKU Yaşam Derneğine destek veriyor.
Kütahya Belediyesi yemekhanesinde hazırlanan glütensiz simitler, Çölyak ve PKU Yaşam Derneği aracılığı ile Çölyak rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza ulaştırılıyor.
Elazığ’da yaşanan depremin ardından Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın talimatları ile Kütahya Belediyesi ile Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Elazığda Çölyak rahatsızlığı bulunan vatandaşlarında mağdur olmaması için hazırladığı ürünlerden Elazığa da gönderecek.
Çölyak ve PKU Yaşam Derneği Başkanı Nuray Sayıner, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Depremzedeler için glütensiz simit

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