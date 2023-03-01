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  4. Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu! Fatih Terim, Arda Turan, Volkan Demirel, Gökhan Zan ve dahası...

Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu! Fatih Terim, Arda Turan, Volkan Demirel, Gökhan Zan ve dahası...

01.03.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) depremzedeler için başlattığı ve bu akşam canlı yayınlanacak olan ‘Omuz Omuza’ kampanyasına katılacak isimler belli oldu.

Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu! Fatih Terim, Arda Turan, Volkan Demirel, Gökhan Zan ve dahası...

Türk futbol camiasını tek çatı altında toplayan TFF’nin depremzedeler için başlattığı ‘Omuz Omuza’ kampanyası bu akşam saat 20.00’de televizyonların spor kanallarında ve radyolarda yayınlanacak. Süper Lig ile tüm alt liglerden futbol ailesinin depremzedeler için kenetleneceği ve futbola gönül verenlerin bir araya geleceği bağış kampanyasına katılacak isimler belli oldu.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Fatih Terim, TFF'nin düzenleyeceği yardım gecesine katılacak. Arda Turan, Volkan Demirel ve Gökhan Zan, TFF’nin bu akşam yapacağı yardım gecesine katılacak.

FENERBAHÇE'DEN KATILACAK İSİMLER

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Ali Koç
Jorge Jesus
Altay Bayındır
Arda Güler
Enner Valencia
Mert Hakan Yandaş
Attila Szalai

BEŞİKTAŞ'TAN KATILACAK İSİMLER

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Ahmet Nur Çebi
Şenol Güneş
Cenk Tosun
Rachid Ghezzal
Necip Uysal
Vincent Aboubakar
Atiba
Alexandru Maxim
Salih Uçan
Tayyip Talha Sanuç

GALATASARAY'DAN KATILACAK İSİMLER

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Dursun Özbek
Okan Buruk
Fernando Muslera
Bafetimbi Gomis
Kerem Aktürkoğlu
Yunus Akgün
Okan Kocuk

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