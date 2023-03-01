Depremzedeler için ‘Omuz Omuza’ gecesine katılacak isimler belli oldu! Fatih Terim, Arda Turan, Volkan Demirel, Gökhan Zan ve dahası...

Türk futbol camiasını tek çatı altında toplayan TFF’nin depremzedeler için başlattığı ‘Omuz Omuza’ kampanyası bu akşam saat 20.00’de televizyonların spor kanallarında ve radyolarda yayınlanacak. Süper Lig ile tüm alt liglerden futbol ailesinin depremzedeler için kenetleneceği ve futbola gönül verenlerin bir araya geleceği bağış kampanyasına katılacak isimler belli oldu.

FATİH TERİM SÜRPRİZİ

Fatih Terim, TFF'nin düzenleyeceği yardım gecesine katılacak. Arda Turan, Volkan Demirel ve Gökhan Zan, TFF’nin bu akşam yapacağı yardım gecesine katılacak.

FENERBAHÇE'DEN KATILACAK İSİMLER

Ali Koç

Jorge Jesus

Altay Bayındır

Arda Güler

Enner Valencia

Mert Hakan Yandaş

Attila Szalai

BEŞİKTAŞ'TAN KATILACAK İSİMLER

Ahmet Nur Çebi

Şenol Güneş

Cenk Tosun

Rachid Ghezzal

Necip Uysal

Vincent Aboubakar

Atiba

Alexandru Maxim

Salih Uçan

Tayyip Talha Sanuç

GALATASARAY'DAN KATILACAK İSİMLER

Dursun Özbek

Okan Buruk

Fernando Muslera

Bafetimbi Gomis

Kerem Aktürkoğlu

Yunus Akgün

Okan Kocuk

