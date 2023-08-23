YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kilis
  4. Depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası devam ediyor

Depremzedeler için yapılan köy evlerinin inşası devam ediyor

23.08.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis’in Musabeyli ilçesinde depremzedeler için yapılan 3+1 köy evlerinin inşası hız kesmeden devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen Kilis’in Musabeyli ilçesinde Bozkaya, Delifakı Karadut ve Çınar kırsal mahallelerinde köy evlerinin inşaatı devam ediyor. Evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan konutlar, yöresel mimariye uygun 93 köy konutunun inşası sıcak hava şartlarına rağmen, farklı noktalardan gelen inşaat ustalarıyla vardiyalı olarak inşasına devam ediliyor. Ailelerini depremzedeler için geride bırakıp aylardır burada çalıştıklarını ifade eden inşaat ustaları, kötü günleri geride bırakıp yeni sayfa açmaları için afetzedelere sağlam ve bir o kadar da gönül rahatlığıyla yaşanabilecek köy evleri yaptıklarını dile getirdi.

Samsun’dan 16 arkadaşı ile birlikte depremzedelere köy evleri yapmak için Kilis’e geldiklerini aktaran inşaat ustası Onur Aşır, "Usta olarak ailemden çok uzak bir yere gelerek depremzede kardeşlerimize köy evleri yapmaya geldik. 4 yaşında bir kızım var ve onu çok özledim. Özlemimizi sadece telefonla konuşarak giderebiliyoruz. Önceliğimiz afetzedeler’’ dedi.

‘‘YAPILAN KÖY EVLERİ NİSAN 2024’TE TESLİM EDİLECEK’’

Musabeyli ilçesinin 3 ayrı mahallesinde yapılan 3+1 köy konutlarının Nisan 2024 tarihinde teslim edileceğini aktaran şantiye şefi Eser Sevinç, "Kilis Musabeyli ilçesi 3 ayrı köyde toplam 90 personel ile 93 adet köy evi yapıyoruz. Gece gündüz demeden ciddi şekilde efor sarf ederek inşaatları hızlı ve sağlam şekilde yapmak için yoğun tempo üretiyoruz. Herhangi bir problem çıkmazsa 2024’ün Nisan ayında köy halkına köy evlerini teslim edeceğiz’’ diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildiKütahya’da bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
Gümüşhane’de Harşit Çayı balık mezarlığına döndüGümüşhane’de Harşit Çayı balık mezarlığına döndü
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıBilecik’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kilis

Kilis Namaz Vakitleri 23 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:39
İkindi
16:21
Akşam
19:21
Yatsı
20:41

Kilis Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Çarşamba

Muhtaroglu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Kilis ECZANELER
Kilis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla mücadele etti

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Samsonite çantalarda %50'ye varan indirim

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Tuvalet ararken eşek arılarının hedefi oldu

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocs'ta kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.