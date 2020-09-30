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Depremzedeler yakında konutlarına taşınacak

MALATYA HABERLERİ  | 30.09.2020 13:10 | Son Güncelleme

Malatya’nın Kale ilçesinde, depremzedeler için yapılan konutların hazır hale getirilmesi ile önümüzdeki günlerde konutlara taşınmanın başlanacağı bildirildi.Kale Kaymakam Abdulselam Bıçak, Bent Mahallesinde konteynerlarda yaşayan vatandaşları ziyaret etti.

Malatya’nın Kale ilçesinde, depremzedeler için yapılan konutların hazır hale getirilmesi ile önümüzdeki günlerde konutlara taşınmanın başlanacağı bildirildi.
Kale Kaymakam Abdulselam Bıçak, Bent Mahallesinde konteynerlarda yaşayan vatandaşları ziyaret etti. Kaymakam Bıçak vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyerek kış mevsimi gelmeden evlerine kavuşacaklarını söyledi. Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020’de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden zarar gören Malatya’nın Kale ilçesindeki depremzedeler için Bent Mahallesinde konteynerlar konuşlandırılmış, evleri deprdemden zarar gorenler Ocak ayından beri bu konuthlarda yaşıyor. Depremzedeler için ilçede yapılan konutların inşaatı devam ediyor.
Deprem konutlarının büyük oranda tamamlandığı öğrenildi.

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