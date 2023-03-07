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Depremzedelere yardım için ünlü futbolcuların imzalı formalarını satışa çıkardı

07.03.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin haberini alır almaz yaşadığı Hollanda'nın Rotterdam şehrinden arkadaşlarıyla yola çıkan ve yıkımın yaşandığı illerdeki ihtiyaçları karşılamaya gayret eden Bülent Türker, 30 yıldır biriktirdiği ünlü futbolcuların imzalı formalarından oluşan koleksiyonu da yardım faaliyetlerinde kullanmak üzere satışa çıkardı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremzedeleri ziyaret ederek yardım faaliyetleri yürüten Bülent Türker, AA muhabirine, Kırklareli Vizeli olduğunu ancak Hollanda'nın Rotterdam şehrinde yaşadığını söyledi.

6 Şubat'taki depremlerin haberini aldığında Gaziantep'teki arkadaşını arayarak durum hakkında bilgi aldığını ifade eden Türker, 3 arkadaşıyla birlikte depremzedelere yardım etmek üzere vakit geçirmeden yola çıktıklarını anlattı.

Deprem bölgesinde ilk olarak Gaziantep'in ilçelerini gezdiklerini, her gün bir ilçede çocuklar için bot ve mont dağıttıklarını belirten Türker, "Binlerce gence mont ve bot veriyoruz. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Soba ve battaniye dağıttığımız bölgeler oldu. Sokak hayvanlarını da besliyoruz. Gerçekten burada çok etkilendik. Kahramanmaraş'ın merkezi ve ilçelerine gittik. Adıyaman ve Malatya'da da hemen her bölgede birçok çocuğa ve aileye destekler verdik. Göksun'da kapanan bir ayakkabıcı gördük. Oradaki bütün malzemelerini satın aldık ve malzemelerini iki ilçede dağıttık." dedi.

ALEX'TEN ZİDANE'A 15 EFSANENİN FORMALARI SATIŞTA

Türker, Hollanda'da çalışmalarına destek veren 7-8 kişilik gönüllü ekiplerinin de olduğunu, burada ihtiyaçları belirlediklerini, Hollanda'daki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen malzemelerin dağıtımını yaptıklarını aktardı.

Yardım faaliyetleri için 30 yıldır koleksiyonunu yaptığı ünlü futbolcuların imzaladığı formaları da satışa çıkardığını kaydeden Türker, şöyle devam etti:

"30 yılda ünlü futbolcuların imzasıyla biriktirdiğim 150 forma vardı bende. Alex'ten Kuyt'a, Hollanda milli takım futbolcularından Zidane'a kadar... Beşiktaşlı Rıza'nın bile forması vardı, 80'li yıllarda oynayan futbolcuların... Formaları 500 avro ile 2500 avro ortalamasında satıyoruz. Bunlarla depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çocuklara hediye alıyorum, ailelerin gıda, su, battaniye ve soba gibi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Hem de sokak hayvanlarına destek veriyorum. Sokak canlıları da depremde çok mağdur kaldı. Bir çoğunun depremde sahipleri öldü. Onları da unutmamak lazım."

Yardımseverlere de çağrıda bulunan Türker, insanların birlik beraberlik içinde olması gerektiğini, özellikle Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da insanların birçok ihtiyaçları bulunduğunu anlatarak, "Bu bölgelerde 'İşler bitti.' demeyelim. Bu yaraların kapanması zaman alacak. Birlik beraberlik içerisinde herkesin imkanları çerçevesinde bu bölgelere yardımlarının devam etmesi gerekiyor. Çocuklara burs verelim, herkese destek olalım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Hollanda Kahramanmaraş

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