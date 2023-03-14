Depremzedeleri ağırlayacak İzmir'deki konteyner kentte hazırlıklar sürüyor

Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalar kapsamında, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine gönderilen konteynerler yerine 200'den fazla konteyner konaklama merkezine getirilerek bu ay içinde kurulmaya başlanacak.

İzmir depremi sonrası konut hakkı sahibi olmamalarına rağmen konteyner kente alınan kişiler de konaklama merkezinden bugün itibarıyla ayrılmaya başladı. Buradan ayrılan ailelerden barınma imkanı olmayanlar Valiliğin belirlediği yurtlara yerleştirilecek.

Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi Yönetici Yardımcısı Şuayip Üner, AA muhabirine, konut hakkı sahibi olan 10 ailenin merkezde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bunların dışında kalan 166 konteynerde kalan vatandaşlara tahliye için günler öncesinden tebligat gönderdiklerini anlatan Üner, "Konut hak sahibi olan aileler kendilerine evleri teslim edilene kadar merkezde kalmaya devam edecek. Önümüzdeki günlerden itibaren Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören vatandaşlarımızı buraya yerleştirmeye başlayacağız. Buradan ayrılan vatandaşlarımızı devletimiz hiçbir şekilde açıkta bırakmıyor. İzmir'in Bornova ve Balçova ilçelerinde bulunan yurtlarda istemeleri halinde kalmaları sağlanıyor. Oralara naklediyoruz." dedi.

Üner, konteynerleri boşaltan vatandaşların eşyalarının AFAD'a ait depolara ücretsiz taşındığını söyledi.

