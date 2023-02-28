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Depremzedelerin kıyafet taleplerini Keçiören Belediyesi karşılıyor

28.02.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Keçiören Belediyesi deprem bölgesinden gelen vatandaşlar için kurduğu kıyafet mağazası ile binlerce vatandaşın ihtiyacını karşılıyor.

Açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri ve Zabıta müdürlükleri tarafından kurulan mağazalarda kadın, erkek ve çocuklar için yüzlerce çeşit kıyafet yer alıyor. Hem yardımsever vatandaşlar tarafından hem de Keçiören Belediyesi tarafından temin edilen giysiler bedene ve cinsiyete göre ayrılmış şekilde deprem bölgesinden gelen ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, depremin yaşandığı ilk günden bu yana hem devlet olarak hem de millet olarak her türlü dayanışmanın ortaya konduğunu belirtti. Altınok, "Afetzedelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Tesislerimizde kalan vatandaşlarımıza üç öğün yemek ve ihtiyaç duydukları kıyafetleri temin ediyoruz. Hem KEÇMEK’te görevli öğretmenlerimiz dikim yapıyor hem de belediyemizin açtığı mağazalardan ihtiyaç sahibi tüm depremzedelerimizin kıyafet taleplerini karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Keçiören Belediyesi

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