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Depresyonla mücadele ediyordu! CoCo Lee hayatını kaybetti

06.07.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir depresyonla mücadele eden ve in intihar girişiminde bulunduğu için hastaneye kaldırılan dünyaca ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi. CoCo Lee, 48 yaşında hayatını kaybetti.

Depresyonla mücadele ediyordu! CoCo Lee hayatını kaybetti

"998 yılında Disney filmi Mulan'ın Reflection isimli şarkısıyla tanınan şarkıcı, Oscar Ödül Töreni'nde performans sergileyen ilk Çinli-Amerikalı olarak tarihe geçen CoCo Lee'den acı haber geldi.

Dünyaca ünlü şarkıcı CoCo Lee'nin bir süredir depresyonda olduğu ve 4 Temmuz'da intihar girişiminde bulunduğu için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören 48 yaşındaki Lee, hayata gözlerini yumdu.

Ekran Alıntısı

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"İÇİNDEKİ ŞEYTAN ONUN İYİ YANINI ALDI"

Facebook hesabından paylaşım yaparak ünlü müzisyenin ölüm haberini duyuran kardeşi, Lee'nin komada olduğunu ve dün de hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Paylaşımda "CoCo profesyonel yardım alsa da ve depresyonla mücadelesinde elinden geleni yapsa da maalesef içindeki şeytan onun iyi yanını aldı" denildi.

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