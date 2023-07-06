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  4. Threads uygulamasına ünlüler akın etti! Selin Şekerci'den ilginç paylaşım

Threads uygulamasına ünlüler akın etti! Selin Şekerci'den ilginç paylaşım

06.07.2023 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün Threads uygulaması start verir vermez gündem oldu. Threads nedir sorusu henüz yeni yeni yanıt bulurken ünlüler de hemen yeni sosyal medya platformuna girdi. Selin Şekerci ise paylaşımıyla dikkat çekti.

Threads uygulamasına ünlüler akın etti! Selin Şekerci'den ilginç paylaşım

"Threads nedir?" henüz daha yeni yeni öğrenilirken uygulamada ilk 4 saat içerisinde 5 milyondan fazla kişi hesap açtı.

Elon Musk'ın Twitter'ına rakip olarak piyasaya sürülen Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'ün Threads uygulaması, 100'den fazla ülkede kullanıma girdi.

Threads uygulaması Türkiye'de de büyük ilgi gördü. Hadise, İrem Derici, Danla Bilic, Mert Fırat gibi isimlerin hemen hesap açtığı uygulamada Selin Şekerci de vardı.

Ekran Alıntısı

Selin Şekerci daha önce Twitter paylaşımı yüzünden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile davalık olmuştu. Şekerci bu davaya gönderme yaparak yeni uygulamada dikkat etmesi gerektiğini söyledi ve "Bu sefer mahkemelik olmamam lazım, bu sefer mahkemelik olmamam lazım" yazdı.

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THREADS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

Apple Store üzerinde yer alan görüntülerden yola çıkarak, kullanıcıların Instagram hesaplarını kullanarak platforma kayıt olabilecekleri ve mevcut kişilerini takip edebilecekleri belirtiliyor.

Ayrıca Threads hesabı açmak için Instagram'a üye olma şartının olmadığı duyuruldu. Buna göre Instagram hesabı olmayan kullanıcılar yeni hesap açarak Threads'e kayıt olabilecek.

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