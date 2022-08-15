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Depresyonun nedeni huzursuz bacak sendromu olabilir

15.08.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak: - "Huzursuz bacak sendromu tedavi edilmediğinde kronikleşebilen bir hastalıktır. Tedavi edilmezse kişinin iş ve özel yaşamını olumsuz yönde etkiler, uyku kalitesini bozar ve gün içinde yorgun-bitkinlik hissine neden olur"

İSTANBUL (AA) - Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Nicer Korkut Bıçak, "Huzursuz bacak sendromu tedavi edilmediğinde kronikleşebilen bir hastalıktır. Tedavi edilmezse kişinin iş ve özel yaşamını olumsuz yönde etkiler, uyku kalitesini bozar ve gün içinde yorgun-bitkinlik hissine neden olur." ifadelerini kullandı.

Bıçak, Hastane tarafıında paylaşılan yazılı açıklamasında, huzursuz bacak sendromunun (HBS) toplumda yüzde 5 ila 15 arasında olup kadınlarda daha sık rastlandığını bildirdi.

Gece uykuları kaçıran, yaşam kalitesini düşüren ve depresyona yol açan huzursuz bacak sendromunun hangi belirtilerle kendini gösterdiğine ve tedavi yöntemlerine değinen Bıçak, "Huzursuz bacak sendromu dopaminerjik sistem hastalığıdır. Özellikle geceleri veya akşam saatlerinde uykuya dalmadan önce oluşan bacaklarda rahatsız edici duyumsamalar sonrasında bacakları karşı konulamaz şekilde hareket ettirme ihtiyacı olur. Bu duyumsamalar ürperme, karıncalanma, gerginlik, çekilme, yanma, gıdıklanma, kaşıntı hissi, huzursuzluk hissi, elektriklenme gibi çok farklı şekilde hastalar tarafından tanımlanır. Hareket ettirdikten veya ev içinde dolaştıktan sonra rahatlama hissi tipik belirtisidir. Genellikle her iki bacakta görülür ancak nadiren tek bacakta da olabilir. Zaman zaman bacaklardaki bu hisler kollarda veya vücudun farklı bölgelerinde de görülebilir. Toplumda sıklığı yüzde 5 ila 15 arasında olup kadınlarda daha sık rastlanır. Demir eksikliği sonucu gelişen hücre içi ve dışı dopamin aktivitesinde var olan değişiklikler ile de yakından ilişkilidir." ifadelerini kullandı.

- "Demir eksikliği ile yakın ilişkili bir hastalık"

HBS’nin demir eksikliği ile yakın ilişkili bir hastalık olduğunu bildiren Dr. Öğr. Üyesi Bıçak, "Hastalar beslenmesinde demir içeren gıdaları arttırmalı, diğer mineral ve vitaminlerinde gerekirse tedavi preparatları ile desteklemelidir. Özellikle geç saatlerde kafein (kahve) ve teofilin (çay) tüketmekten kaçınmalılar. HBS tedavi edilmediğinde kronikleşebilen bir hastalıktır. Tedavi edilmezse kişinin iş ve özel yaşamını olumsuz yönde etkiler, uyku kalitesini bozar ve gün içinde yorgun-bitkinlik hissine neden olur. Aynı zamanda bu kişilerde depresyon ve anksiyete bozukluğuna da yol açar." açıklamasında bulundu.

-"Ağrılı durumlarda MR çekilmeli"

Huzursuz bacak sendromu tanısını hakkında bilgiler aktaran Bıçak, şunları kaydetti:

"Huzursuz bacak sendromu tanısı Uluslararası HBS Çalışma grubunun belirlemiş olduğu tanı kriterlerine göre konur. Tanıda önemli olan detaylı bir anamnez ve nörolojik muayenedir. HBS tanısını doğrulayan bir laboratuvar testi yoktur. Tanı için tam kan sayımı, B12, folik asit, ferritin, açlık kan şekeri, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, troid fonksiyon testleri, sodyum, potasyum, kalsiyum gibi değerlerinin ölçülmesi yanı sıra EMG ile polinöropati veya tuzak nöropatilerin dışlanması amacıyla sinirlerin ölçümü yapılır. Ağrılı durumlarda lomber disk hernisi açısından lomber MR çekilmesi gerekir. Eğer uykuda da sorunlar devam ediyorsa polisomnografi tetkiki de uyku apne sendromunu değerlendirmek için yapılmalıdır. HBS tedavisinde ilk tercihimiz dopaminerjik tedavidir.”

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