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Derbi bitti ama Galatasaray durmak bilmiyor! Mourinho'nun ardından Fenerbahçe'nin iki yıldızını TFF'ye şikayet ettiler

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2025 14:48
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin artçıları her geçen gün şiddetlenmeye devam ediyor. Mourinho'nun basın toplantısında kullandığı "Maymun gibi zıpladılar" ifadesi UEFA'ya taşınmıştı. Sarı-kırmızılılar şimdi de Fenerbahçeli iki futbolcuyu TFF'ye şikayet etti.

Derbi bitti ama Galatasaray durmak bilmiyor! Mourinho'nun ardından Fenerbahçe'nin iki yıldızını TFF'ye şikayet ettiler
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray'ın Mourinho'yu UEFA'ya şikayet etmesinin ardından bir hamle de TFF'ye yapıldı. Derbinin skorundan daha çok yaşanan olaylar tartışma konusu olurken sarı-kırmızılılar Fenerbahçeli iki oyuncuyu şikayet etti.

OKAN BURUK TANSİYONU YÜKSELTMİŞTİ

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Karşılaşma sonrasında Mourinho hakkında konuşan Okan Buruk, Okan Buruk, "Biraz uzun sürdü 'The Crying One'ın konuşması... Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur, yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına girdi ağladı... Ağlamaya devam etsin." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY UEFA'YA TAŞIMIŞTI

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Galatasaray, Jose Mourinho'nun yaptığı "Maymun gibi zıpladılar" açıklamasını UEFA'ya taşımış ve gerekli şikayetlerde bulunacağını açıklamıştı.

BİR ŞİKAYET DE TFF'YE

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Galatasaray yönetimi bu şikayetlerin yanında Fenerbahçeli iki oyuncu hakkında girişimlerini başlattı. Galatasaray, Mert Hakan Yandaş'ın Osimhen'e hareketi ve İrfan Can Eğribayat'ın maç sonu küfür ettiği iddiasın TFF'nin hukuk departmanına taşıdı ve şikayette bulundu. Şikayet dosyasına Icardi'nin daha önce aldığı cezayı emsal olarak sunan Galatasaray, Mert Hakan ve İrfan Can Eğribayat'ın ceza alması için talepte bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Şikâyet Mert Hakan Yandaş İrfan Can Eğribayat Derbi fenerbahçe galatasaray
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