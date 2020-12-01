Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...

Beşiktaş maçının tartışılan hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, babası Levent Numanoğlu’nun derbiden bir gün önce “Ben Beşiktaşlıyım, Tugay küçükken Galatasaray’ı tutuyordu” yönündeki açıklamasından çok etkilendi.

Bu açıklamanın gölgesinde derbiye çıkan genç hakem, birbirinden hatalı kararlara imza attı. MHK’nın da baba Levent Numanoğlu’nun açıklamalarından rahatsız olduğu belirtildi. Tugay Kaan Numanoğlu’nun bu konuda uyarılması bekleniyor.

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu’nun derbi performansından memnun olmadığı Numanoğlu’nu bir süre dinlendireceği öğrenildi. (AKŞAM)

