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DERBİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? | GS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasının en önemli maçı Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? GS FB maçı saat kaçta hangi kanalda? Dev derbi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

DERBİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? | GS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin iki köklü kulübü bu akşam kozlarını paylaşacak. Ligde ve Avrupa'da dolu dizgin Galatasaray bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek ligde liderliğini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta ise yeni bir takım kuran Fenerbahçe ise deplasmanda Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Taraftarlar dev derbi ile ilgili aratırma yapıyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? GS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu soruların cevapları ve derbinin detayları haberimizde...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? (DERBİ NE ZAMAN?)

Süper Lig'in en kritik haftalarından birinde Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bu dev derbi 27 Eylül Pazar akşamı oynanacak.

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GS FB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği dünyanın en büyük derbilerinden olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Dev derbi beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

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GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Enner Valencia, Sosa, Thiam, Samatta

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FENERBAHÇE 5 SEZONDUR DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.

Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

SAMATTA'YA EROL BULUT KARAR VERECEK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE SARACCHI YOK

Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Uruguaylı oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.

Saracchi ligin ikinci haftasındaki Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.

LİGDE 127. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 126 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

Son 10 derbide iki takım da yedişer gol kaydetti.

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