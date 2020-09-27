DERBİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? | GS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin iki köklü kulübü bu akşam kozlarını paylaşacak. Ligde ve Avrupa'da dolu dizgin Galatasaray bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek ligde liderliğini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta ise yeni bir takım kuran Fenerbahçe ise deplasmanda Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Taraftarlar dev derbi ile ilgili aratırma yapıyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? GS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu soruların cevapları ve derbinin detayları haberimizde...
Süper Lig'in en kritik haftalarından birinde Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bu dev derbi 27 Eylül Pazar akşamı oynanacak.
Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği dünyanın en büyük derbilerinden olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Dev derbi beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci, Gustavo, Enner Valencia, Sosa, Thiam, Samatta
Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor.
Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.
Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek.
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.
Galatasaray'ın sol beki Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Uruguaylı oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı.
Saracchi ligin ikinci haftasındaki Başakşehir maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyunu terk etmek zorunda kalmıştı.
Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 126 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.
İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 6'sı berabere tamamlandı
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.
Son 10 derbide iki takım da yedişer gol kaydetti.
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