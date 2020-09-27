DERBİ NE ZAMAN? | Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman? | GS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligin iki köklü kulübü bu akşam kozlarını paylaşacak. Ligde ve Avrupa'da dolu dizgin Galatasaray bu akşam evinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek ligde liderliğini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta ise yeni bir takım kuran Fenerbahçe ise deplasmanda Galatasaray'ı yenerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Taraftarlar dev derbi ile ilgili aratırma yapıyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman? GS FB maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu soruların cevapları ve derbinin detayları haberimizde...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? (DERBİ NE ZAMAN?)

Süper Lig'in en kritik haftalarından birinde Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Bu dev derbi 27 Eylül Pazar akşamı oynanacak.

GS FB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutup beklediği dünyanın en büyük derbilerinden olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Dev derbi beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Linnes, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda Turan, Falcao