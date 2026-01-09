SPOR

Derbi öncesi alarm zilleri çalıyor! Süper Kupa tehlikede! "Eyvah" dedirtti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak tarihi Süper Kupa finaline saatler kala korkutan senaryo masada! Meteoroloji bombayı patlattı: Maç saatinde kuvvetli fırtına ve lodos İstanbul'u vuracak. Rüzgarıyla ünlü Olimpiyat Stadı'nda top oynamak imkansız hale gelebilir. Taraftarlar isyanda: "Bu maçı erteleyin ya da yerini değiştirin!"

Emre Şen

10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev final öncesi futbol dışı bir gündem, derbinin önüne geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son veriler, Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinde büyük endişe yarattı.

OLİMPİYAT'TA "LODOS" KABUSU!

Maç saatinde İstanbul'da kuvvetli yağış ve fırtına şeklinde lodos beklendiği açıklandı. Zaten rüzgar panellerine rağmen rüzgarıyla meşhur olan ve futbolculara zor anlar yaşatan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, bu hava koşullarında futbol oynamanın neredeyse imkansız olacağı konuşuluyor.

"MAÇ BAŞKA YERE ALINSIN"

Bu gelişme üzerine sosyal medyada ayaklanan taraftarlar, TFF'ye çağrıda bulunarak maçın stadyumunun değiştirilmesini veya ertelenmesini talep etti. Galatasaray cephesinin de stadyum değişikliğine sıcak baktığı, hatta Dursun Özbek'in daha önce işaret ettiği Şanlıurfa seçeneğinin yeniden dillendirildiği iddia ediliyor.

