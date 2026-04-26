Derbi öncesi Barış Alper Yılmaz'a ödül! Dalya dedi

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, kulüp tarihindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Genç oyuncu, takımının son karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayla 200. resmi maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Fenerbahçe derbisi öncesi düzenlenen törenle, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu anlamlı anı ölümsüzleştiren bir plaketi Yılmaz’a takdim etti.

Ankara Keçiörengücü'nden transfer edildikten sonra Galatasaray'da her geçen sezon kendini geliştiren ve takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz, 200 maçlık serisiyle istikrarını kanıtladı. Hem sağ kanatta hem de sol kanatta etkili performanslar sergileyen ve kritik golleriyle şampiyonluklara katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı.

RAMS Park'ta taraftarların alkışları eşliğinde düzenlenen törende Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'a plaketini verirken, oyuncuya sarı-kırmızılı camiaya katkıları için teşekkür etti. Özbek, genç oyuncunun bu başarısının diğer futbolculara da örnek teşkil edeceğini belirtti.