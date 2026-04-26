Derbi öncesi Barış Alper Yılmaz'a ödül! Dalya dedi

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile 200. maçına çıktı. Bu tarihi gecede Başkan Dursun Özbek, genç futbolcuya plaket takdim etti.

Burak Kavuncu

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, kulüp tarihindeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Genç oyuncu, takımının son karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayla 200. resmi maçına çıkarak önemli bir başarıya imza attı. Fenerbahçe derbisi öncesi düzenlenen törenle, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bu anlamlı anı ölümsüzleştiren bir plaketi Yılmaz’a takdim etti.

Ankara Keçiörengücü'nden transfer edildikten sonra Galatasaray'da her geçen sezon kendini geliştiren ve takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Barış Alper Yılmaz, 200 maçlık serisiyle istikrarını kanıtladı. Hem sağ kanatta hem de sol kanatta etkili performanslar sergileyen ve kritik golleriyle şampiyonluklara katkı sağlayan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazandı.

DURSUN ÖZBEK’TEN TEŞEKKÜR VE PLAKET

RAMS Park'ta taraftarların alkışları eşliğinde düzenlenen törende Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'a plaketini verirken, oyuncuya sarı-kırmızılı camiaya katkıları için teşekkür etti. Özbek, genç oyuncunun bu başarısının diğer futbolculara da örnek teşkil edeceğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Derbide saha karıştı! Kartlar havada uçuştu: Yıldız isim cezalıDerbide saha karıştı! Kartlar havada uçuştu: Yıldız isim cezalı
Okan Buruk, Fenerbahçeli futbolcuları hedef aldı! Tepki çeken sözlerOkan Buruk, Fenerbahçeli futbolcuları hedef aldı! Tepki çeken sözler
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman?

CANLI | Galatasaray - Fenerbahçe maç anlatımı! Maç ne zaman?

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

