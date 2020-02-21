Derbi öncesi Galatasaray'a transfer çalımı!

Denizlispor alt yapısından yetiştikten sonra Galatasaray scoutlarını ilgisini çeken ve 2014 yılında Florya’nın yolunu tutan Mustafa Kapı’nın yeni sözleşmeye imza atmaması camiada şaşkınlıkla karşılandı.
Galatasaray haricinde Türkiye U19, U21 takımlarında da top koşturan ve yetenekleriyle dikkatleri üzerine çeken Mustafa Kapı için her ne kadar Barcelona iddiaları ortaya atılsa da aslında bu haberleri doğru olmadığı, genç futbolcunun menajeri aracılığıyla Fortuna Sittard’la görüşme yaptığı belirtildi. Yeni bir temsilciyle anlaşan ve menajerinin verdiği direktiflere göre hareket eden 17 yaşındaki oyuncunun sarı kırmızılı yönetimin uzattığı uzun soluklu kontratı bu yüzden geri çevirdiği kaydedilirken, Galatasaray’ın önümüzdeki hafta bir kez daha Mustafa Kapı’yla masaya oturacağı bildirildi.
Beşiktaş’a yakın olan menajerin oyuncuyu siyah beyazlı kulübe götürme ihtimalini göz önünde bulunduran Abdurrahim Albayrak’ın Mustafa Kapı’nın ailesiyle de bir araya geleceği anlaşılırken, bazı kaynaklara göre Mustafa’nın Fenerbahçe’yle de görüştüğü iddiası Galatasaray cephesinde hareketliliğe yol açtı.
Mustafa Kapı henüz 14 yaşındayken 2016 yılında Jan Olde Riekerink döneminde A takım idmanlarına alınmıştı.
(STAR)
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